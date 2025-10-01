Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Einbußen

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 55,90 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 55,90 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 55,80 EUR. Bei 55,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.086 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 59,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 7,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 41,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,14 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,26 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

