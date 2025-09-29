DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag verlustreich

30.09.25 16:10 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 56,28 EUR.

Aktien
Continental AG
56,46 EUR 0,62 EUR 1,11%
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 56,28 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 55,74 EUR. Bei 56,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 101.251 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,81 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 26,87 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 6,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet

Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

