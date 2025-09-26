DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Continental

29.09.25 09:29 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 56,82 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 56,82 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 56,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 14.762 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,16 EUR am 08.10.2024. Abschläge von 27,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,21 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,13 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,44 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

