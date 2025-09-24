Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Freitagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,84 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 56,84 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,54 EUR. Bei 56,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 63.824 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 4,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 27,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,13 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,34 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

