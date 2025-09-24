Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 56,52 EUR.
Das Papier von Continental befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 56,52 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.893 Continental-Aktien umgesetzt.
Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 59,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 5,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,18 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,13 EUR.
Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 6,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
