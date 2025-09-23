Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 55,52 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 55,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 55,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 230.045 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 59,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,73 Prozent. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,16 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 25,87 Prozent Luft nach unten.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,13 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

