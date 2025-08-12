Continental Aktie
Marktkap. 14,8 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Market-Perform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
74,42 €
|Abst. Kursziel*:
-14,00%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
73,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,76%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
