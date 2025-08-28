DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Käufer gefunden

Continental-Aktie in Grün: Trennung von Contitech-Bereich OESL

28.08.25 17:56 Uhr
Continental-Aktie steigt: US-Holding Regent übernimmt Contitech OESL | finanzen.net

Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."

Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.

So reagiert die Conti-Aktie

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel letztlich um 1,15 Prozent auf 75,88 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

