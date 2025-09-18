Continental Aktie
Marktkap. 14,6 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung und dem Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe Finanzmodell, Schätzungen und Bewertung an die Transaktion angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Weiteres Wertschöpfungspotenzial sieht er in einer Margenerholung. Bis 2027 traut er dem operativen Ergebnis (Ebit) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent zu. Auch ein günstiges europäisches Regulierungsumfeld, die strategischen Optionen für ContiTech, ein möglicher Verkauf des Spezialreifengeschäfts und eine großzügige Ausschüttungspolitik dürften der Aktie helfen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,24 €
|Abst. Kursziel*:
22,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,70%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
