JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung und dem Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe Finanzmodell, Schätzungen und Bewertung an die Transaktion angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Weiteres Wertschöpfungspotenzial sieht er in einer Margenerholung. Bis 2027 traut er dem operativen Ergebnis (Ebit) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent zu. Auch ein günstiges europäisches Regulierungsumfeld, die strategischen Optionen für ContiTech, ein möglicher Verkauf des Spezialreifengeschäfts und eine großzügige Ausschüttungspolitik dürften der Aktie helfen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

