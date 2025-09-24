Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 57,28 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 57,28 EUR zu. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 57,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.641 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,15 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,13 EUR.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,34 EUR je Continental-Aktie.

