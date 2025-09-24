Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 57,56 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 57,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 57,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 189.127 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,91 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,16 EUR am 08.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien von BMW, Mercedes-Benz, VW und Co. drehen ins Plus - USA senken Autozölle

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 10 Jahren angefallen

Aktienempfehlung Continental-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse