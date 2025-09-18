Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Continental-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 56,94 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 57,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.930 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 38,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,13 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,34 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

