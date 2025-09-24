DAX23.655 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,55 -0,1%Gold3.754 +0,1%
Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Vormittag

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 57,54 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 57,54 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,54 EUR an. Bei 56,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.428 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 3,95 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 28,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,34 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
23.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
23.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

