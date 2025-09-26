Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Abschlägen

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 56,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 56,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 169.364 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei 41,16 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 26,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 71,13 EUR angegeben.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,44 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet

Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse