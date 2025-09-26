DAX23.786 +0,2%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Continental

29.09.25 12:08 Uhr
Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 56,56 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 56,56 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 56,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.668 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 5,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 41,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,13 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

