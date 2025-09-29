Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 56,10 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 56,10 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 56,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.156 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,16 EUR am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

