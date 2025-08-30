DAX aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen
Für den DAX geht es am Mittag aufwärts.
Am Montag verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 23.792,39 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,044 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 23.835,61 Punkte an der Kurstafel, nach 23.739,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 23.835,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23.737,88 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der DAX stand noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 23.902,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 24.033,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bei 19.473,63 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.489,91 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,64 Prozent auf 33,20 EUR), Symrise (+ 1,62 Prozent auf 74,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,43) Prozent auf 1.988,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,24 Prozent auf 45,81 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 91,68 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Commerzbank (-2,40 Prozent auf 32,08 EUR), Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 30,23 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 56,52 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,64 Prozent auf 43,39 EUR) und EON SE (-0,53 Prozent auf 15,97 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.269.834 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 262,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
