Italien: Inflation steigt stärker als erwartet

30.09.25 11:28 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im September stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte die Rate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 1,7 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im August um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt aber weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht./jsl/stk