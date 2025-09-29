Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 56,30 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 55,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.716 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,13 EUR je Continental-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 6,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

