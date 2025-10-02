Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 57,98 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 58,24 EUR. Mit einem Wert von 57,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 315.789 Continental-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 29,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,63 EUR aus.
Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
