DAX24.463 +1,5%Est505.664 +1,5%MSCI World4.338 +0,4%Top 10 Crypto16,47 +1,1%Nas22.893 +0,6%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,79 -1,0%Gold3.894 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins erwartet -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE EUROPA/Fest - Euro-Stoxx-50 auf Allzeithoch

02.10.25 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
14,79 EUR 0,14 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
549,20 EUR 40,80 EUR 8,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
882,80 EUR 27,90 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
43,55 EUR 0,62 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
57,88 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
111,90 EUR 4,10 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
34,78 EUR 1,23 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
55,38 EUR 1,38 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
88,25 EUR 3,64 EUR 4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.980,00 EUR 33,00 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAFRAN S.A.
304,70 EUR 7,70 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
241,35 EUR 7,45 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
109,85 EUR 5,60 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
46,61 EUR 0,47 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,75 EUR 0,77 EUR 9,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
32,36 EUR 1,54 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
277,80 EUR 12,50 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--"Risk on" heißt es am Donnerstag an den Börsen in Europa. Der Shutdown in den USA wird als politisches Schauspiel mit begrenzter Marktwirkung eingestuft, in den USA markierten am Vortag der Nasdaq-100-Index und der S&P-500 neue Rekordhochs. Treiber waren und sind weiter Zinssenkungserwartungen und Fantasie um die Geschäftsmöglichkeiten von KI, weshalb es im Technologiesektor auch die größten Zuwächse gab.

Wer­bung

Im Sog geht es auch mit den europäischen Indizes nach oben, die zuletzt teils hinterhergehinkt waren. Der DAX gewinnt am Mittag 1,3 Prozent auf 24.437 Punkte. Ihm fehlen noch knapp 200 Punkte zum Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 notiert bereits auf einem Allzeithoch. Er steigt um 1,5 Prozent, getragen von unter anderem sehr festen Technologiewerten (+2,8%) und auch stark steigenden Kursen im Autosektor (+2,2%). Auch der Stoxx Europe 600, der für 600 Unternehmen steht, handelt auf dem höchsten jemals erreichten Niveau.

Am Anleihemarkt ist die Tagestendenz seitwärtsgerichtet, der Euro zieht etwas an, er kostet 1,1754 Dollar.

Im Chipsektor beflügelt eine erste Vereinbarung zwischen Samsung Electronics und OpenAI über den Aufbau einer KI-Infrastruktur. Das weckt Hoffnungen, dass Samsung mehr Anlagen für die Chipherstellung kaufen muss. Unter anderem verteuern sich ASML um 5,2 Prozent und ASML International um 6,8 Prozent BE Semiconductor Industries ziehen um 5,2 Prozent an. Am deutschen Aktienmarkt geht es für Infineon um 2,7 Prozent aufwärts, für Aixtron um 2 und für Suss Microtec um 5 Prozent.

Wer­bung

Gesucht sind auch wieder einmal Rüstungsaktien vor dem Hintergrund weiterer Gespräche von Staats- und Regierungschefs über Sicherheitskooperationen nach jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen fordert Taten zur Abschreckung Russlands, nicht nur Worte. Thales legen um 4,6 Prozent zu, Renk Group um 3,7, Hensoldt um 3,1, Safran um 2, Leonardo um 1,7 und Rheinmetall um 1,1 Prozent.

Tagessieger im DAX sind Siemens Energy, die nach dem bereits starken Kursanstieg am Vortag einen Satz um 5,4 Prozent machen. Hier dürfte weiter die Spekulation über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren zumindest ein Treiber sein.

Für Siemens geht es um knapp 4 Prozent aufwärts. Hier treiben Berichte, wonach sich das Unternehmen bald von einem weiteren Teil sei er Beteiligung an der Tochter Healthineers (+0,5%) trennen dürfte. Laut den Equita-Analysten ist diese Spekulation nicht neu, Siemens habe angekündigt, auf dem nächsten Kapitalmarkttag (13. November) hierüber zu entscheiden. Sie halten es für wahrscheinlich, dass Siemens 2026 seine Beteiligung von derzeit 71 auf 49 Prozent reduzieren wird. Die Bank of America sieht für den Fall eine Neubewertung der Aktie.

Wer­bung

BASF gewinnen 1,4 Prozent. Der Chemieriese wird die zwischen 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro möglicherweise früher beginnen, abhängig von einer strategischen Entscheidung im Coatings-Geschäft mit Lacken und Oberflächentechnik, die noch im laufenden Quartal kommen könnte.

Stellantis hat im dritten Quartal einen Anstieg des US-Absatzes um 6,4 Prozent auf 324.825 Fahrzeuge verzeichnet. Dazu erwägt der Autohersteller nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move. Die Aktie verteuert sich um 7,3 Prozent.

Als "in line" wird im Handel der am Vortag veranstaltete, sogenannte Pre-Close-Call von Continental eingestuft. Die wichtigste Nachricht ist laut der Citigroup, dass die Jahresziele bestätigt wurden. Continental gewinnen 2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.664,14 +1,5% 83,01 +14,0%

Stoxx-50 4.750,88 +0,9% 42,06 +9,3%

DAX 24.436,93 +1,3% 323,31 +21,1%

MDAX 30.892,64 +1,4% 433,05 +19,0%

TecDAX 3.730,83 +1,5% 56,52 +7,5%

SDAX 17.272,13 +1,5% 248,82 +24,2%

CAC 8.072,56 +1,3% 105,61 +7,9%

SMI 12.441,17 +0,7% 81,04 +6,5%

ATX 4.705,39 +0,1% 5,67 +28,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1755 +0,2% 1,1732 1,1739 +13,3%

EUR/JPY 172,44 -0,0% 172,53 172,51 +5,9%

EUR/CHF 0,9352 +0,0% 0,9349 0,9362 -0,4%

EUR/GBP 0,8722 +0,2% 0,8702 0,8700 +5,2%

USD/JPY 146,70 -0,2% 147,05 146,95 -6,5%

GBP/USD 1,3477 -0,0% 1,3480 1,3493 +7,7%

USD/CNY 7,1126 +0,0% 7,1116 7,1092 -1,4%

USD/CNH 7,1304 +0,0% 7,1282 7,1275 -2,8%

AUS/USD 0,6607 -0,1% 0,6614 0,6609 +6,9%

Bitcoin/USD 118.756,35 +1,0% 117.616,90 117.282,00 +24,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,12 61,39 -0,4% -0,27 -13,9%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.884,25 3.865,73 +0,5% 18,52 +47,3%

Silber 47,51 47,33 +0,4% 0,19 +63,6%

Platin 1.354,56 1.329,96 +1,8% 25,27 +51,9%

Kupfer 4,95 4,88 +1,4% 0,07 +20,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 08:12 ET (12:12 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen