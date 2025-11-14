Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,24 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Mittelfristziel von 50 Milliarden Euro Umsatz für 2030 liege um fast ein Drittel über dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag anlässlich der Meldung zum Kapitalmarkttag. Auch bei der avisierten Marge und dem Barmittelumschlag seien die Düsseldorfer etwas offensiver geworden. Lemarie spricht von insgesamt starken Aussichten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.775,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.778,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,55%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.147,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|11:41
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
