DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie
Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele
NVIDIA Aktie

Marktkap. 3,98 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

11:51 Uhr
NVIDIA Outperform
NVIDIA Corp.
159,70 EUR 0,28 EUR 0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 186,60		 Abst. Kursziel*:
20,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 184,57		 Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
Analyst Name:
Qingyuan Lin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 207,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

11:51 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.11.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
