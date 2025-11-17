NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,98 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 186,60
|Abst. Kursziel*:
20,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 184,57
|Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
|
Analyst Name:
Qingyuan Lin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 207,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG