FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,28 €
|Abst. Kursziel*:
26,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,06%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|10:21
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
