Marktkap. 132,87 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
Deutsche Bank AG

Prosus Buy

10:21 Uhr
Prosus Buy
Prosus N.V.
58,24 EUR -1,09 EUR -1,84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,28 €		 Abst. Kursziel*:
26,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,06%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

10:21 Prosus Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
26.09.25 Prosus Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

dpa-afx Dank Tencent-Beteiligung Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Prosus nimmt Lieferando-Mutter Just Eat am 17. November von der Börse - Aktien uneins
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
