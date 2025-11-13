DAX 23.132 -2,0%ESt50 5.520 -2,1%MSCI World 4.245 -1,4%Top 10 Crypto 12,59 +0,7%Nas 22.324 -1,7%Bitcoin 80.155 +1,0%Euro 1,1587 +0,0%Öl 63,86 -0,3%Gold 4.055 +0,2%
Assicurazioni Generali Aktie

Marktkap. 51,25 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

16:11 Uhr
Assicurazioni Generali S.p.A.
32,77 EUR -0,71 EUR -2,12%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25,50 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Bei Generali laufe die Erholung rund, im aktuellen Zinsumfeld sei die Bewertung allerdings nicht gerade attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,65 €		 Abst. Kursziel*:
-17,30%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
32,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,61%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

16:11 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
13.11.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

