DZ BANK

Assicurazioni Generali Verkaufen

18:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

