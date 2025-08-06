Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 48,86 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
33,63 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
33,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
