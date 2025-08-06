DAX 24.193 +1,1%ESt50 5.332 +1,3%Top 10 Crypto 15,70 +1,9%Dow 43.855 -0,8%Nas 21.167 +0,0%Bitcoin 99.944 +1,3%Euro 1,1636 -0,2%Öl 66,59 -0,6%Gold 3.393 +0,7%
Assicurazioni Generali Aktie

Marktkap. 48,86 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Assicurazioni Generali S.p.A.
33,46 EUR 0,18 EUR 0,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
33,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
33,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

18:16 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.07.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Mögliche Übernahme Generali prüft Mediobancas Offerte für Banca Generali weiter Generali prüft Mediobancas Offerte für Banca Generali weiter
dpa-afx Allianz-Konsortium übernimmt Viridium - Hannover Rück scheidet aus - Aktien tiefer
finanzen.net Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Generali, ProSiebenSat.1, Merck KGaA, Kion, Nordex
TraderFox Generali S.p.A.: Breakout über Widerstandslinie und GD 20 nach positiven Analystenmeinungen!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro
finanzen.net So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx Generali-Aktie dennoch in Rot: Generali meldet höheren Gewinn im Tagesgeschäft
finanzen.net Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial
EN, Generali 06.08.2025 - 01:23
EN, Generali 06.08.2025 - 01:24
EN, Generali 06.08.2025 - 01:27
EN, Generali 27.06.2025 - 02:30
EN, Generali 27.06.2025 - 10:19
EN, Generali 08.04.2025 - 01:44
EN, Generali 18.06.2025 - 02:45
EN, Generali 18.06.2025 - 02:45
