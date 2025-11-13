DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.248 -1,3%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.352 -1,6%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1575 -0,1%Öl 64,13 +0,2%Gold 4.061 +0,4%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Assicurazioni Generali Aktie

32,77 EUR -0,71 EUR -2,12 %
STU
32,75 EUR -0,73 EUR -2,18 %
GVIE
Marktkap. 51,25 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

DZ BANK

Assicurazioni Generali Verkaufen

17:51 Uhr
Assicurazioni Generali Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
32,77 EUR -0,71 EUR -2,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

