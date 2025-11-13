Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 51,25 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Verkaufen
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
32,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
32,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|17:51
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16:11
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16:11
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16:11
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.