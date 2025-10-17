DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Assicurazioni Generali Aktie

32,32 EUR +0,42 EUR +1,32 %
STU
32,20 EUR -0,36 EUR -1,11 %
GVIE
Marktkap. 48,48 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

12:31 Uhr
Assicurazioni Generali Underweight
Assicurazioni Generali S.p.A.
32,32 EUR 0,42 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,20 €		 Abst. Kursziel*:
-20,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
32,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,10%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

12:31 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
08.10.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

