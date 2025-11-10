DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HAMBORNER REIT Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,53 EUR -0,11 EUR -2,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 379,87 Mio. EUR

KGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3H233

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3H2333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

13:26 Uhr
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
4,53 EUR -0,11 EUR -2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten aktualisiert, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. In den kommenden Jahren sei das Wachstumspotenzial überschaubar. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf das Kurspotenzial der Aktie./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,49 €		 Abst. Kursziel*:
55,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,70%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

13:26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net HAMBORNER REIT präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende
dpa-afx HAMBORNER REIT-Aktie unter Druck: Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx ROUNDUP: Gewerbeimmonbilienspezialist Hamborner Reit kämpft mit Gewinnrückgang
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags fester
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues its planned business development in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Annual General Meeting 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HAMBORNER REIT zu myNews hinzufügen