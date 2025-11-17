DWS Group Aktie
Marktkap. 10,66 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
DWS Group Neutral
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
51,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
