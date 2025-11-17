DAX 23.332 -1,1%ESt50 5.578 -1,1%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.947 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,21 +0,3%Gold 4.047 +0,0%
Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie
Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele
Profil

DWS Group Aktie

DWS Group Aktien-Sparplan
51,35 EUR -0,70 EUR -1,34 %
STU
Marktkap. 10,66 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

UBS AG

DWS Group GmbHCo Neutral

12:11 Uhr
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,35 EUR -0,70 EUR -1,34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
51,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 DWS Group Neutral UBS AG
29.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

