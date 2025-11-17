Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.755,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 1.755,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.757,00 EUR aus. Bei 1.722,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.164 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 565,60 EUR am 15.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 210,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,17 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.147,78 EUR.
Am 05.11.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,78 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,23 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?
Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn
Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen