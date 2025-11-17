DAX23.712 -0,7%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit Aufschlag

17.11.25 12:04 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.755,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 1.755,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.757,00 EUR aus. Bei 1.722,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.164 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 565,60 EUR am 15.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 210,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,17 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.147,78 EUR.

Am 05.11.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,78 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,23 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
