Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 1.702,00 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 1.702,00 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.701,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.726,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.619 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,98 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 562,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 66,97 Prozent sinken.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,17 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.147,78 EUR.

Am 05.11.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,78 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,25 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

