Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1.738,50 EUR zu.
Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 1.738,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.757,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.722,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.675 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2024 auf bis zu 565,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 67,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,17 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.147,78 EUR angegeben.
Am 05.11.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,78 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,23 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
