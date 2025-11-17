DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Vormittag zu

17.11.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Vormittag zu

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.740,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.735,00 EUR 18,50 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1.740,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.741,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.722,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.786 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 2.008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 15,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 565,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 207,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,17 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.147,78 EUR aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 3,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 2,78 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

