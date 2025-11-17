Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hebt die im August wegen des Gaza-Kriegs verhängten Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder auf. Diese Entscheidung gelte ab dem 24. November, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur./mfi/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung