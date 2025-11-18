ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250,0 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250,0 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb David Perry am Dienstag nach der Meldung vom Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Die Anlagestory von Rheinmetall sei zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September./rob/ag/gl

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------