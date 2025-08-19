Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,35 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|01.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG