Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,75 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedingt durch Wechselkurseinflüsse habe der Bremsenhersteller das Jahresziel für den Umsatz gesenkt. Die neue, niedrigere Zielmarke decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
92,15 €
|Abst. Kursziel*:
-1,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
91,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,22%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
