Beliebte Suche
Meistgesucht
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

4,48 EUR +0,07 EUR +1,47 %
STU
3,90 GBP +0,02 GBP +0,58 %
LSE
Marktkap. 20,45 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018
ISIN ES0177542018

Symbol BABWF
Symbol BABWF

RBC Capital Markets

International Consolidated Airlines Outperform

15:46 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,48 EUR 0,07 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Seine Schlussfolgerung: Jet2 und IAG erschienen weiterhin unterbewertet. Mit Blick auf IAG schrieb er, dass die Fluggesellschaft hinsichtlich der Margen und Renditen eher mit dem engsten europäischen Branchenkollegen Ryanair verglichen werden sollte als mit alteingesessenen Konzernen wie Lufthansa und Air France-KLM./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
3,90 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

15:46 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
26.09.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

