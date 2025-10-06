International Consolidated Airlines Aktie
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Seine Schlussfolgerung: Jet2 und IAG erschienen weiterhin unterbewertet. Mit Blick auf IAG schrieb er, dass die Fluggesellschaft hinsichtlich der Margen und Renditen eher mit dem engsten europäischen Branchenkollegen Ryanair verglichen werden sollte als mit alteingesessenen Konzernen wie Lufthansa und Air France-KLM./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
International Consolidated Airlines S.A.
RBC Capital Markets
-
Outperform
4,42 €
-
Outperform
3,90 £
-
Ruairi Cullinane
-
4,12 £
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|15:46
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
