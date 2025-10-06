DAX 24.371 +0,0%ESt50 5.628 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,24 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,12 -0,6%Gold 3.960 +0,0%
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Apple Aktie

218,95 EUR -0,15 EUR -0,07 %
STU
255,61 USD -2,40 USD -0,93 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,28 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Seine Datenanalyse des App-Stores von Apple deute auf eine Wachstumsverlangsamung im dritten gegenüber dem Vorquartal hin, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 256,69		 Abst. Kursziel*:
-14,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 255,61		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,93%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,23

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

10:26 Apple Neutral UBS AG
06.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Apple Neutral UBS AG
29.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Montagabend
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
finanzen.net Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
finanzen.net Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Apple auf 'Underperform'
wikifolio Wochenschwerpunkt - "… come back in September"
Benzinga Rivian CEO RJ Scaringe Says Chinese Competitors Benefit From Lower Costs Amid Trump Tariffs, Defends Apple CarPlay Omission
Zacks Here's How Much a $1000 Investment in Apple Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Steve Jobs Saw The Future As &#39;Bright,&#39; And &#39;Boundless,&#39; Says Tim Cook On Apple Co-Founder&#39;s 14th Death Anniversary: &#39;He Lit The Path Forward…&#39;
BBC Apple and Samsung users could be due share of £480m payout
Benzinga Apple Gears Up for Executive Shake-Up — Here&#39;s Who&#39;s in the Succession Spotlight
Benzinga Kevin O&#39;Leary Reveals Steve Jobs-Inspired Productivity Hack: How Focusing On 3 Daily Tasks Can Transform Your Business, Life
MotleyFool If You Invested $10,000 in Apple Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Cnet The Official Reason for Those iPhone 17 Scratches, According to Apple
