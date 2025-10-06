Apple Aktie
Marktkap. 3,28 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Seine Datenanalyse des App-Stores von Apple deute auf eine Wachstumsverlangsamung im dritten gegenüber dem Vorquartal hin, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 256,69
|Abst. Kursziel*:
-14,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 255,61
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,93%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,23
*zum Zeitpunkt der Analyse
