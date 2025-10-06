Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 179,81 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Er werte die Kommentare im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung des Ölkonzerns Ende Oktober positiv, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
27,85 £
|Abst. Kursziel*:
22,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
27,89 £
|Abst. Kursziel aktuell:
21,89%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG