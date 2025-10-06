DAX 24.371 +0,0%ESt50 5.628 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,20 -1,1%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,12 -0,6%Gold 3.960 +0,0%
Diageo Aktie

Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
20,20 EUR -0,10 EUR -0,49 %
STU
17,73 GBP +0,13 GBP +0,71 %
LSE
Marktkap. 45,86 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,31%
WKN 851247
WKN 851247

ISIN GB0002374006
ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF
Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Buy

10:26 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,20 EUR -0,10 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,86 £		 Abst. Kursziel*:
37,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,73 £		 Abst. Kursziel aktuell:
38,22%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:26 Diageo Buy UBS AG
18.09.25 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Diageo Outperform Bernstein Research
10.09.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

