Diageo Aktie
Marktkap. 45,86 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,31%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,86 £
|Abst. Kursziel*:
37,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,73 £
|Abst. Kursziel aktuell:
38,22%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|10:26
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
