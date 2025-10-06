DAX 24.376 +0,0%ESt50 5.627 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,20 -1,1%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,18 -0,5%Gold 3.960 +0,0%
Deutsche Bank AG

TRATON Buy

10:36 Uhr
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weiter rückläufige Lkw-Zulassungen in Europa und ein ähnlicher Trend auf dem US-Markt angesichts der neuen Lkw-Zölle dürften die Geschäfte der Nutzfahrzeug-Holding des VW-Konzerns im dritten Jahresviertel beeinträchtigt haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,40%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:36 TRATON Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

