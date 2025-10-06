DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Sanofi Aktie

Marktkap. 105,62 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die kürzlich vorgestellten Studiendaten zu Amlitelimab bei Asthma und Tolebrutinib bei Multipler Sklerose werte er insgesamt als neutral für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,07 €		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,06%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

