Matador Secondary Private Equity Aktie

4,36 EUR
STU
6,75 USD
BTT
Marktkap. 68,71 Mio. EUR

KGV 10,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q3W8

ISIN CH0042797206

Symbol SQL

SMC Research

Matador Partners Group Kaufen

09:14 Uhr
Matador Partners Group Kaufen
Matador Secondary Private Equity AG
4,36 EUR 0,00 EUR 0,00%
Nach Darstellung von SMC-Research lagen die Fondserträge von Matador Secondary Private Equity wegen einer temporären Schwächephase des Private-Equity-Marktes im zweiten Quartal auf Halbjahressicht lediglich auf Vorjahresniveau. Nach Einschätzung von SMC-Analyst Holger Steffen deuten eine Marktbelebung und positive Unternehmensnachrichten aber eine positivere Entwicklung für das zweite Halbjahr an, so dass er das Kursziel für die Aktie leicht angehoben hat.

Eine Schwächephase im Private-Equity-Markt mit temporär rückläufigen Bewertungen habe sich im zweiten Quartal auch negativ auf die Zahlen der Secondary-Fonds ausgewirkt, deren Anteile Matador halte. Im ersten Halbjahr haben die Fondserträge daher mit rund 3 Mio. CHF „nur“ in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen. Das Nettoergebnis sei mit -5,3 Mio. CHF sogar deutlich negativ ausgefallen, da nicht-liquiditätswirksame Währungsverluste für eine Belastung von -6,9 Mio. CHF gesorgt haben. Diese Komponente fluktuiere stark – im ersten Halbjahr 2024 seien noch Währungsgewinne von 3,4 Mio. CHF und damit ein Halbjahresergebnis von 4,7 Mio. CHF verbucht worden.

Für das zweite Halbjahr 2025 zeichne sich schon jetzt eine positive Entwicklung der Fondserträge ab. Insbesondere Engagements im Tech-Sektor zeigen derzeit eine starke Performance. Anfang August habe das Unternehmen gemeldet, das zwei Fonds Teile ihrer Portfolios mit hohem Gewinn veräußert haben.

Nach der Aktualisierung der Analysten-Schätzungen sei ihr Kursziel von zuvor (umgerechnet) 5,00 Euro auf 5,10 Euro gestiegen und biete damit ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent, was auch der von ihnen unterstellten Rendite aus den Secondary-Investments entspreche. Auf der Basis bestätigen die Analysten ihr „Buy“-Urteil.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.10.2025 um 9:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.10.2025 um 7:50 Uhr fertiggestellt und am 07.10.2025 um 8:50 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-07-SMC-Update-Matador_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Unternehmen:
Matador Secondary Private Equity AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
5,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,56 €		 Abst. Kursziel*:
11,84%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,97%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Matador Secondary Private Equity AG

09:14 Matador Secondary Private Equity Kaufen SMC Research
21.03.25 Matador Partners Group Kaufen SMC Research
04.10.24 Matador Partners Group Kaufen SMC Research
26.03.24 Matador Partners Group Kaufen SMC Research
09.10.23 Matador Partners Group Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Matador Secondary Private Equity AG

Aktien-Global Matador: Hohe Erträge im zweiten Halbjahr wahrscheinlich
EQS Group Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2025
EQS Group Matador Secondary Private Equity AG: Ernennung von Alexander Lachmann zum Chief Financial Officer (CFO)
EQS Group Erfolgreiche Portfolioentwicklung und starker Exit für die Matador Secondary Private Equity AG: Beteiligung an Figma (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO erfolgreich verkauft.
EQS Group Erfolgreiche Portfolioentwicklung und starker Exit für die Matador Secondary Private Equity AG: Beteiligung an Figma (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO erfolgreich verkauft.
Aktien-Global Matador: Fondserträge um 124 Prozent gesteigert
EQS Group Matador Secondary Private Equity AG: Die Matador hat im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 6,3 Mio. CHF erzielt und der Net Asset Value stieg um knapp 12%
EQS Group Matador Secondary Private Equity AG: Die Matador hat im Gesch&#228;ftsjahr 2024 einen Gewinn von 6,3 Mio. CHF erzielt und der Net Asset Value stieg um knapp 12%
EQS Group Matador Secondary Private Equity AG: Matador generated a profit of CHF 6.3 million in the 2024 financial year and the net asset value increased by almost 12%
