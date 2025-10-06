easyJet Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx
Analysen zu easyJet plc
|15:46
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
