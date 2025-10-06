DAX 24.415 +0,2%ESt50 5.629 +0,0%MSCI World 4.344 -0,2%Top 10 Crypto 17,03 -2,1%Nas 22.950 +0,0%Bitcoin 105.662 -0,8%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,06 -0,7%Gold 3.979 +0,4%
Beliebte Suche
Top News
AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Profil

easyJet Aktie

easyJet Aktien-Sparplan
5,44 EUR -0,01 EUR -0,26 %
STU
4,69 GBP +0,01 GBP +0,17 %
LSE
Marktkap. 4,07 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

15:46 Uhr
easyJet Outperform
easyJet plc
5,44 EUR -0,01 EUR -0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,70 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,69 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

15:46 easyJet Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
16.09.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

