Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,83 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management sei zunächst vorsichtig für den US-Frachtmarkt, sehe aber zunehmende Dynamik in anderen Bereichen - auch dem Lkw-Ersatzteilgeschäft, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Mit Blick auf das Margenziel für 2026 liege der Bremsenhersteller im Plan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
85,90 €
|Abst. Kursziel*:
8,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
86,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
