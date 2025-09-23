UBS AG

Knorr-Bremse Buy

17:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 78,65 EUR -2,55 EUR -3,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG