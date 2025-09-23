DAX 23.667 +0,2%ESt50 5.465 -0,1%Top 10 Crypto 15,62 +2,4%Dow 46.188 -0,2%Nas 22.463 -0,5%Bitcoin 96.753 +2,0%Euro 1,1739 -0,7%Öl 68,93 +1,7%Gold 3.742 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt leicht im Pllus -- uniQure mit Durchbruch bei Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD, Disney im Fokus
Top News
BYD-Aktie fällt dennoch weiter: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet BYD-Aktie fällt dennoch weiter: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet
Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
78,65 EUR -2,55 EUR -3,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,02 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

UBS AG

Knorr-Bremse Buy

17:56 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
78,65 EUR -2,55 EUR -3,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,85 €		 Abst. Kursziel*:
25,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

17:56 Knorr-Bremse Buy UBS AG
23.09.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net freenet Aktie News: freenet steigt am Mittwochvormittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net freenet Aktie News: freenet gibt am Nachmittag ab
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen