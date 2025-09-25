DAX23.648 +0,5%ESt505.472 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag fester

26.09.25 09:27 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 194,75 EUR.

Heidelberg Materials
192,80 EUR 0,35 EUR 0,18%
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 195,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.204 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 95,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

