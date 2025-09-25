Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 194,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 195,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.204 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 95,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

