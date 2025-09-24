Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 194,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 194,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 193,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.740 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,50 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 103,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,67 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 209,21 EUR angegeben.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

